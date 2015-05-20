Количество лесных пожаров в Бурятии за сутки выросло в 4 раза

Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

«На утро 20 мая зарегистрировано 25 пожаров на общей площади более 7 тыс. га. Причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем местным населением»,— говорится в сообщении.

Пожары зарегистрированы в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Окинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Кижингинском, Баргузинском, Кабанском, Мухоршибирском, Селенгинском районах и в пригороде Улан-Удэ.

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8 очагов зарегистрировано в Еравнинском районе, 3 – в Заиграевском. В пригороде Улан-Удэ локализован очаг на площади 3 га.

«Для тушения очагов задействованы 648 человек, среди которых - лесная охрана, местные жители, арендаторы. В Еравнинском, Баргузинском, Кижингинском, Селенгинском районах задействованы парашютисты-пожарные. Привлечено 88 пожарных машин, 22 трактора, 4 бульдозера.

19 мая в регионе было зарегистрировано шесть возгораний на площади 6,5 тыс гектаров.

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Отмечается, что с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 530 очагов на общей площади около 42 тысяч га, в прошлом году на эту же дату – 467 возгораний на общей площади около 27 тысяч га.

Ранее УНИАН сообщал, что в Бурятии площадь пожаров увеличилась с 60 га (на утро 9 мая) до 689 га (на утро 12 мая).