Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилась в шесть раз

Площадь пожаров в лесах Дальневосточного федерального округа (ДФО) увеличилась по сравнению с предыдущим днем в шесть раз — до 3,1 тыс. га против 547 га днем ранее.

Об этом сообщает в среду департамент лесного хозяйства по ДФО.

В минувшие сутки лесные службы Дальнего Востока работали на тушении 17 лесных пожаров, 11 из которых – новые.

13 возгораний действовали в Амурской области, по одному в Хабаровском, Камчатском краях, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).

Площадь, пройденная огнем, составила 3135 га. Практически вся из неё – 3125 га, приходится на Амурскую область.

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На тушение всех очагов региональными лесными службами привлекалось 300 человек, 52 единицы техники, 5 воздушных судов, в том числе 4 вертолета.

По состоянию на утро среды продолжаются работы по тушению 9 пожаров в Амурской области, одного в Хабаровском крае и одного в Еврейской автономной области.

По данным органов исполнительной власти субъектов РФ в ДФО, уполномоченных в области лесных отношений, с начала пожароопасного периода текущего года на территории ДФО возникло 606 лесных пожаров на различных категориях земель, площадь которых составила более 181,1 тыс. га. За аналогичный период 2014 года в округе было зарегистрировано 1626 лесных пожаров на площади более 424 тыс. га.