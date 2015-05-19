Власти Техаса запретили городам штата вводить ограничения на фрекинг
Губернатор Техаса Грег Эббот подписал закон, запрещающий расположенным на территории штата городам вводить ограничения на добычу сланцевых углеводородов методом гидравлического разрыва пласта (фрекингом).
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
«Этот закон гарантирует, что Техас не превратится в лоскутное одеяло, скроенное из правил, которые разнятся от региона к региону, от округа к округу или от города к городу», — заявил республиканец Эббот.
Власти штата были вынуждены принять такой документ после того, как в ноябре 2014 года жители города Дентон проголосовали за то, чтобы фрекинг в районе их населенного пункта был запрещен. Соответствующую правовую норму на местном референдуме поддержали 58 процентов горожан. К такому решению их подтолкнули, с одной стороны, пробки и шум, возникающие из-за работы нефтяников, с другой — многие жители Дентона опасались, что из-за фрекинга может пострадать экология.
Читайте такжеГермания намерена снять запрет на добычу сланцевого газа в пику России
Дентон расположен в районе крупнейшего в США месторождения сланцевого газа — Барнетт Шейл. Именно там впервые в мире была опробована добыча углеводородов методом гидроразрыва пласта.
Гидравлический разрыв пласта — метод добычи нефти и газа, суть которого — закачка в подземные скважины под высоким давлением жидкости (гель, в некоторых случаях вода либо кислота), в результате чего газ или нефть поступают к поверхности.