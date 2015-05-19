Власти Техаса запретили городам штата вводить ограничения на фрекинг

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

«Этот закон гарантирует, что Техас не превратится в лоскутное одеяло, скроенное из правил, которые разнятся от региона к региону, от округа к округу или от города к городу», — заявил республиканец Эббот.

Власти штата были вынуждены принять такой документ после того, как в ноябре 2014 года жители города Дентон проголосовали за то, чтобы фрекинг в районе их населенного пункта был запрещен. Соответствующую правовую норму на местном референдуме поддержали 58 процентов горожан. К такому решению их подтолкнули, с одной стороны, пробки и шум, возникающие из-за работы нефтяников, с другой — многие жители Дентона опасались, что из-за фрекинга может пострадать экология.

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Дентон расположен в районе крупнейшего в США месторождения сланцевого газа — Барнетт Шейл. Именно там впервые в мире была опробована добыча углеводородов методом гидроразрыва пласта.

Гидравлический разрыв пласта — метод добычи нефти и газа, суть которого — закачка в подземные скважины под высоким давлением жидкости (гель, в некоторых случаях вода либо кислота), в результате чего газ или нефть поступают к поверхности.