Немецкие ученые разработали альтернативу ДСП из попкорна

Ученые из Гетингенского университета (Universität Göttingen) в Германии создали композиционный материал на основе попкорна, сообщает EcoTown.

В 2011 году университет разработал материал из древесной стружки и гранулята попкорна. Продукт под названием BalanceBoard соответствует техническим требованиям к стандартным древесно-стружечным панелям, однако весит на 35% меньше.

"С BalanceBoard мы создали основу для нового поколения древесных материалов", - говорит руководитель проекта проф. доктор Алиреза Каразипур (Alireza Kharazipur) с факультета лесоводства и экологии лесов.

Сырье для панелей получают следующим образом: воздушную кукурузу помещают в бумажный пакет и разогревают в промышленной микроволновой печи в течение двух минут при 200 Вт. Полученный таким образом попкорн измельчают на гранулы размером 5 мм и затем используют для изготовления древесных материалов.

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Недавно ученым удалось совсем исключить древесную стружку из склада и разработать материал полностью из попкорна. Новые плиты при такой же прочности весят 80-300 кг/куб.м - значительно меньше, чем BalanceBoard весом 500 кг/куб.м. Новый материал подходит как для теплоизоляции, так и для производства сверхлегких сэндвич-панелей.

Незначительный вес позволит сэкономить транспортные расходы и энергию при дальнейшей обработке материала. Использование зерна в качестве сырья позволит сохранить ресурсы и также это полезно для климата, поскольку во время роста кукуруза потребляет углекислый газ.