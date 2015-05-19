Российские леса продолжают гореть: пожары на Забайкалье ликвидируют более 700 человек

В Забайкальском крае в РФ продолжает действовать особый противопожарный режим. На территории края сегодня действует 19 лесных пожаров, из них 14 локализованы, сообщает Chita.rfn.ru.

Читайте такжеПлощадь лесных пожаров в Бурятии выросла в 11 раз - горит почти 700 гектаров

Пожары действуют в 9 районах: Александрово-Заводском, Газимуро-Заводском, Дульдургинском, Карымском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкальском, Хилокском и Читинском районах.

На ликвидации пожара работает более семисот человек - парашютисты-десантники, специалисты "Забайкаллесхоза", лесной охраны, МЧС. Задействовано 84 единицы техники.