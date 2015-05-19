В Калифорнии протестуют против планов Shell начать бурение в Арктике
В Северной Калифорнии протестуют против планов компании Shell, связанных с разведкой залежей нефти в Северном Ледовитом океане. Вторая за неделю акция прошла во вторник в Сиэтле.
Shell решила использовать порт города, чтобы загрузить буровые установки и флот вспомогательных судов для поставок. Бухта Сиэтла призвана стать стоянкой для нефтяных вышек. которые летом отправятся в Арктику. Но активисты экологических организаций с этим не согласны, сообщает euronews.
“Мы говорим Shell: “Сиэтл и его жители не хотят, чтобы здесь базировались эти установки!” Мы не хотим, чтобы начали бурение в Арктике. Мы хотим, чтобы стали переходить к использованию возобновляемой энергии, что не зависит от ископаемого топлива,” – говорит один из демонстрантов.
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Несколько десятков активистов вышли в море на лодках и байдарках, в центре бухты они развернули свой баннер.
Манифестанты обеспокоены высокой вероятностью масштабного разлива нефти в арктических водах и негативными последствиями добычи для глобального потепления.
Власти США уже дало разрешение Shell на бурение.
Представитель компании заявил, что протесты не остановят подготовку к разведке у побережья Аляски.