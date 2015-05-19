В США создали доску для серфинга из водорослей

Несколько месяцев назад студенты, работающие в лаборатории Мэйфилда для производства биотоплива из водорослей, присоединились к группе студентов химии. Они задумались, как создать замену сердцевине доски для серфинга, которая обычно производится из полиуретановой пены, из масла водорослей. Полиуретановые доски для серфинга сегодня изготавливаются исключительно из нефти, пишет FacePla.net.

«Большинство людей не понимает, что нефть по сути является маслом водорослей», объясняет Стивен Мэйфилд (Stephen Mayfield), профессор биологии и специалист по генетике водорослей Калифорнийского университета в Сан-Диего, который возглавлял проект производства доски для серфинга. «Оно просто стало нефтью, имеет возраст от 300 млн до 400 миллионов лет, и похоронено глубоко в земле».

И вместо того чтобы использовать нефть для производства пенополиуретановой доски для серфинга, они объединились с биотехнологической компании Solazyme для создания чистого, высококачественного масла водорослей, что могло бы стать хорошей заменой. Solazyme для этих целей предоставила галлон масла из водорослей.

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Затем студенты связались с Arctic Foam, крупнейшим производителем заготовок для досок для серфинга в США, чтобы сделать пенополиуретан из этого масла. Arctic Foam покрыл готовый продукт составом из экологически чистой смолы и стекловолокна.

В результате получили доску, которая хоть и произведена из водорослей, но полностью белая и неотличима от большинства обычных досок для серфинга на нефтяной основе. Все потому, что масло из водорослей подобно маслу сои или сафлоровому.

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«Это был интерактивный процесс. И это хороший пример того, что вы можете сделать с маслами», - говорит Тайлер Пэйнтер (Tyler Painter), финансовый директор и главный операционный директор Solazyme. «В данном случае крайне захватывающе и очень увлекательно увидеть доску не только в лаборатории, но и в море, и то, что может сделать с ней профессиональный серфер».

Пока не существует конкретных планов для широкомасштабного производства доски для серфинга, но Пэйнтер считает, что цена такой доски была бы конкурентоспособной по сравнению с другими досками на рынке. Но для начала, Arctic Foam надеется передать произведенные доски для серфинга из водорослей профессиональным серферам для тестирования в ближайшем будущем.