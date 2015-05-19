На озере Байкал запустили уникальный глубоководный телескоп

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Институт ядерных исследований.

Комплекс, являющийся первым кластером создаваемого нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD, был развернут в первых числах апреля.

Детектор предназначен для исследования природного потока нейтрино высоких энергий. Нейтрино, пройдя сквозь толщу Земли, может с некоторой вероятностью вступить во взаимодействие в воде озера Байкал и породить каскад заряженных частиц.

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Кластер "Дубна" содержит в своем составе 192 оптических модуля, погруженных на глубины до 1300 метров и уже является одним из трех наиболее крупных детекторов нейтрино в мире. Следующим этапом развития проекта является последовательное увеличение объема телескопа за счет развертывания новых кластеров.

Регистрация нейтрино на Байкале позволит понять высокоэнергичные процессы, протекающие в далеких астрофизических источниках, установить происхождение космических частиц самых высоких когда-либо зарегистрированных энергий и открыть новые свойства элементарных частиц.