Площадь лесных пожаров в России снова растет, самая тяжелая ситуация - на Забайкалье

По состоянию на 18 мая на территории Российской Федерации зарегистрировано 78 лесных пожаров на площади 46 тыс. га.

Об этом сообщают Российские лесные вести.

За прошедшие сутки ликвидировано 122 возгорания на 29,1 тыс. га. Для тушения привлекалось 3 176 человек, 627 единиц техники и 25 воздушных судов. По данным Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, за день огнем было пройдено 17,8 тыс. га, в том числе 14,8 тыс. га покрытой лесом площади.

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Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Забайкальском крае, где действует 22 возгорания на 38,4 тыс. га. В регионе работают 286 работников парашютно-пожарной десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана». В Республике Бурятия зафиксировано десять очагов на 7,1 тыс. га. К ликвидации наиболее сложных пожаров привлечено 100 воздушных огнеборцев. Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в лесах по условиям погоды установилась в восточной, центральной и южной частях Забайкальского края, в центре и на востоке Республики Бурятия. Тушение ряда очагов осложнено из-за их действия в горной местности и хвойных молодняках.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации. Режим ЧС введен в четырех регионах: на всей территории Республики Хакасия, Забайкальского края, Амурской области, в 19 районах Республики Бурятия.