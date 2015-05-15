Спутник NASA получил новые фотографии лесных пожаров в Сибири

13:43, 15 мая 2015
Природные ресурсы
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Климатологический спутник Aqua передал на Землю новые фотографии лесных пожаров в южной и восточной Сибири.

/ popsci.com

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

NASA

Спутники NASA с помощью сенсоров MODIS фиксируют так называемые "горячие точки" — это области, сильно излучающие в инфракрасном диапазоне. Как правило, это лесные или степные пожары, хотя инфракрасные датчики могут реагировать и на газовые факелы или на металлургические производства.

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Новые фотографии, полученные этим прибором на борту зонда Aqua в минувшие сутки, показывают, что сезон лесных пожаров на территории Забайкалья и Восточной Сибири уже начался.

NASA

Как полагают специалисты американского космического агентства, очаги возгораний в лесах возникли в результате неосторожности местных фермеров, которые часто используют огонь для расчистки полей от сорняков и сухой травы.

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