На Сахалине произошел очередной разлив нефти: загрязнение попало в озеро

В Охинском районе Сахалинской области зафиксирован очередной разлив нефти на месторождении "Роснефти", сообщает Росбалт.

По данным МЧС России, в 11:40 по сахалинской области в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что обнаружена утечка нефтесодержащей жидкости на территории нефтепарка "Тунгор". Часть жидкости попала в озеро Одопту.

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В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий розлива. Объем разлива нефтесодержащей жидкости уточняется.

Напомним, в начале апреля экоактивисты на Сахалине зафиксировали разлив нефти на территории нефтепромысла "Эхаби Восточное", принадлежащем ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" — дочернему предприятию компании "Роснефть". А на днях на месторождении ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" произошел очередной нефтяной разлив.