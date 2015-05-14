В России продолжают гореть леса: в Сибири площадь пожаров за сутки увеличилась в 2,5 раза
Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе (СФО) России увеличилась за сутки почти в два с половиной раза, составив 23,4 тыс. гектара, сообщила пресс-служба Департамента лесного хозяйства по СФО.
Пожары действуют в Забайкальском (19,7 тыс. га) и Красноярском (348,5 га) краях, Томской области (15 га), республиках Бурятия (3,3 тыс. га), Тыва (39 га) и Хакасия (24 га), передает ТАСС.
За прошедшие сутки на землях лесного фонда СФО ликвидировано 74 лесных пожара на площади 4,2 тыс гектара. С огнем боролись 1873 специалиста лесной охраны, привлекались 346 единиц пожарной техники.
Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем местного населения.
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Всего с начала пожароопасного сезона в СФО было зарегистрировано 2642 лесных пожара на площади 724 тыс гектаров.
Особый противопожарный режим введен на всей территории Республики Алтай, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также в 14 районах Новосибирской и в 3 районах Томской областей.
Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края, Республик Тыва и Хакасия, в 19 районах Республики Бурятия, в одном районе Омской области.
Ранее УНИАН также сообщал, что в ликвидации последствий пожаров в Хакасии участвуют более 4 тысяч человек.