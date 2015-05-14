В Черниговской области горят торфяники
На Черниговщине горят около 6 га торфяника, причиной возникновения пожара стала неосторожность в обращении с огнем.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.
Согласно сообщению, 13 мая в Козелецкий районный отдел управления ГСЧС в Черниговской области поступило сообщение о возгорании торфяника возле с. Косачевка. Площадь горения достигла 6 га.
На сегодняшний день гашение пожара продолжается, площадь горения снижена на 0,2 га.
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Причиной возникновения пожара стала неосторожность при обращении с огнем неизвестного, личность которого устанавливается. В Черниговской области это уже второй в этом году случай возникновения пожаров на торфяниках.
Кроме того, этой весной зарегистрировано более 500 возгораний в экологических системах, в частности, лесных массивах и на открытых территориях.