В Черниговской области горят торфяники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

Согласно сообщению, 13 мая в Козелецкий районный отдел управления ГСЧС в Черниговской области поступило сообщение о возгорании торфяника возле с. Косачевка. Площадь горения достигла 6 га.

На сегодняшний день гашение пожара продолжается, площадь горения снижена на 0,2 га.

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Причиной возникновения пожара стала неосторожность при обращении с огнем неизвестного, личность которого устанавливается. В Черниговской области это уже второй в этом году случай возникновения пожаров на торфяниках.

Кроме того, этой весной зарегистрировано более 500 возгораний в экологических системах, в частности, лесных массивах и на открытых территориях.