"Зеленая" политика в Украине: быть или не быть

Мощное «зеленое» движение в мире началось в середине прошлого века, когда индустриализация спровоцировала экологический кризис. Стремительный рост производства, помимо положительного влияния на экономики разных стран, к сожалению, имел и обратную сторону медали: опасное для жизни и здоровья людей загрязнение воды, воздуха, почвы, изменение климата, сокращение озонового слоя…

Однако власти, делая ставку на экономику, не торопились решать экологические проблемы своих государств. Ответом на такую политику властьимущих стало появление массы общественных движений, выступающих в защиту окружающей среды. Самые известные из них – Международный союз охраны природы (International Union for Conservation of Nature, IUCN), целью которого стало сохранение природных ресурсов; Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), занимающийся сохранением природы, исследованиям и восстановлением природной среды; Всемирное общество защиты животных (World Society for the Protection of Animals, WSPA), которое борется против жестокого обращения с животными и Гринпис (Greenpeace), ставящий своей целью экологическое возрождение и привлечение внимания людей и властей к сохранению природы.

История успеха: путь от общественного движения в Европарламент

Впрочем, это сейчас они приобрели мировую известность и миллионы последователей. Изначально общественным организациям, выступающим за экологию, пришлось столкнуться с нежеланием, как государств, так и крупных корпораций разных стран, заниматься решением экологических проблем. В результате, некоторые участники «зеленых» инициатив пришли к мысли, что давление на процесс принятия решений будет эффективнее, если проводить его, так сказать, изнутри. Так появились первые экологические политические партии. Например, движение Agalev (Anders Gaan Leven — Начать жить иначе) в Бельгии, еще до официальной регистрации партии (в 1982 году), дважды участвовало в парламентских выборах. Но, если в 1979 году это закончилось неудачей, то в 1981 в Палату представителей попало два «зеленых» депутата.

Но наиболее успешной на политическом поприще можно считать Партию зеленых Германии, которая была создана в 1979 году. Несмотря на то, что через три года в ней произошел раскол, приведший к формированию еще одной «зеленой» политсилы – Экологической демократической партии, а также не самую лучшую репутацию из-за регулярных столкновений партийцев с полицией, в 1983 году немецкая Партия зеленых впервые попала в Бундестаг, получив в нем 27 мест. В дальнейшем, используя тему борьбы с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС и кислотных дождей, «зеленые» увеличили свою поддержку, и год за годом ее наращивали. Пиком политической деятельности немецких «зеленых» можно назвать совместное с социал-демократами формирование правительства Германии, когда лидер Партии зеленых Йошка Фишер стал министром иностранных дел и вице-канцлером страны, фактически, вторым человеком в государстве.

Собственно, свою влиятельность партия сохраняет и сегодня, имея своих представителей не только в Бундестаге, но и в Европарламенте: «зеленые» Германии в Европейской партии зеленых имеют наибольшее количество представителей - 14 депутатов.

Кроме того, концепции в области экологии, включенные в политическую программу Партии зеленых, так или иначе используются всеми основными политическими партиями Германии.

Украине не до экологии?

Но, пока в развитых индустриальных обществах появлялись первые экологические движения, и «зеленые» политические партии, СССР (а в его составе и Украине), в стремлении «догнать и перегнать» ненавистный Запад, было не до экологии. Обратить внимание на экологические проблемы страну заставила страшная трагедия на Чернобыльской АЭС: уже на следующий год после аварии, последствия которой Украина «расхлебывает» до сих пор, группа активистов создала Всеукраинскую экологическую ассоциацию «Зеленый мир». Позже эта организация стала и инициатором создания Партии зеленых Украины, официально зарегистрированной в мае 1991 года.

Первой серьезной победой партии стали парламентские выборы 1998 года, когда в Верховной Раде появилось 19 «зеленых» депутатов. Впрочем, последующие избирательные кампании были для Партии зеленых провальными. И, несмотря на то, что представители «зеленых» в разное время занимали высокие должности (в Госкомитете связи и информатизации, Министерстве экологии и природных ресурсов, Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта), добиться реализации сколько-нибудь действенных комплексных «зеленых» программ в стране им не удалось.

Причинами такого положения вещей можно назвать несколько факторов. Во-первых, отсутствие системности в работе украинского экологического движения на политическом поприще. Как водится, прорвавшись в парламент, депутаты занялись не выполнением своих предвыборных обещаний, а собственным обустройством «под куполом» на Грушевского. В итоге, результаты профильной деятельности «зеленых» депутатов оказались почти нулевыми.

«Достаточно подробно ознакомившись с европейским опытом развития «зеленого» движения, приходишь к мысли, что Украина не может и не должна оставаться на задворках экологических тенденций. Конечно, и у нас были времена, когда Партия зеленых, на волне общественного интереса, была представлена в парламенте. Однако, в отличие от той же Германии, где не так давно лидер зеленых, практически легендарный Йошка Фишер, был вице-канцлером и вообще одним из самых влиятельных людей страны, наши «политики от экологии», добравшись до руководящего корыта, очень быстро забывают о своем призвании, принимаясь банально устраивать свои собственные интересы», - рассказал сопредседатель Ассоциации Зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец.

Во-вторых, пока прогрессивное мировое сообщество развивалось в системе координат улучшения экономического, социального и экологического направлений (чем и объясняются успехи европейских «зеленых»), Украина застряла на решении только лишь экономических проблем. Зато «уже сегодня». Если же и могла идти речь о каком-то будущем, то, опять же, вслед за экономикой, по задумке всех украинских политиков, должна улучшиться социалка. Экологии в этом списке «первоочередных задач» как не было, так и нет.

К сожалению, экологическая реформа находится «на задворках» коалиционного соглашения и нынешнего созыва Верховной Рады. Мало того, что интеграция экологической политики стоит последним пунктом плана реформ, так еще и состоит, в основном, из традиционно пустых обещаний. «Возобновить», «обеспечить», «провести процедуры», «сделать оценку», «создать прозрачные механизмы», «предусмотреть» - все это вряд ли имеет отношение к конкретике. Более того, если в других разделах коалиционного соглашения имеются хотя бы приблизительные сроки необходимых законодательных изменений – назван возможный месяц или квартал принятия того или иного закона – то в экологическом вопросе сроков не предусмотрено.

Обществу нужна альтернатива

Отсутствием экологической политики в стране объясняется и многолетняя инертность общества в решении экологических проблем. «Для того, чтобы экологическая политика стала актуальной и востребованной в Украине, общество должно стать сознательным. Пока что народ выбирает политиков, руководствуясь эмоциями. А вот когда общество начнет руководствоваться здравым смыслом, тогда голоса начнут отдавать за тех, кто обращает внимание на вопросы глобального выживания общества в экосистеме. И это будет разумный выбор, а не эмоциональный», - считает глава Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексей Толкачев.

Эксперт отмечает, что в Украине много говорят о Чернобыльской катастрофе. Однако предпочитают не замечать неисчислимое количество заброшенных складов с пестицидами, гектары мусорных свалок и т.д. «Уровень загрязнения воды, почвы и воздуха делают выживание украинского народа в долгосрочной перспективе, мягко говоря, проблематичным. Поэтому, чем быстрее изменится сознание людей, тем быстрее общество станет эко-ориентированным. Это и будет проявлением нашей европейскости», - отметил он.

Впрочем, ситуация постепенно начинает меняться. Согласно результатам исследования, проведенного компанией «TNS в Украине» в марте текущего года, 87,8% населения беспокоит экологическая ситуация в Украине, 86,9% считают, что в Украине актуальны проблемы экологии и состояния окружающей среды. А 95,5% украинцев согласны с тем, что экологические вопросы должны обсуждаться и приниматься с обязательным участием гражданского общества и украинцы готовы сами активно участвовать в их обсуждении и решении. «Мы отмечаем, что в Украине сформировался общественный запрос на охрану окружающей среды при активном участии всех граждан страны. Сейчас у нас происходят те процессы, которые ранее происходили в Европе», - отмечается в результатах исследования.

По мнению сопредседателя Ассоциации Зеленых Украины Александра Щербаня, все дело в том, что украинцы, вслед за европейцами, постепенно осознают, что любая экологическая катастрофа – намного страшнее экономического кризиса. «Экономический кризис можно пережить, а экологическую катастрофу – не факт», - отмечает он.

Стоит отметить, что подобные запросы общества, в том числе, формируются за счет общего разочарования украинцев в действующих политических силах, невыполнения обещаний политиков и усталости от их популизма. По мнению Ярослава Задесенца, зеленые идеи, как и множество других, не находят отклика в массах из-за традиционного недоверия украинцев к родным политикам, которые, в большинстве своем, очень быстро забывают о всех своих предвыборных обещаниях. «Добавив весьма непростые экономические и политические реалии страны оказывается, что проблемы экологии в стенах нынешней Верховной Рады находятся далеко не на ведущих ролях», - отметил он.

В этой связи, экологическим движениям в Украине стоило бы воспользоваться шансом и, по принципу «зеленых» Германии, стать той альтернативной политической силой, которой сегодня не хватает в нашей стране. «Уникальный шанс для Украины состоит в том, что, возможно, именно экологическое движение может дать обществу новый импульс к европейскому пути развития. Ведь сегодня, кроме своих традиционных идей и принципов, «зеленые» готовы предложить стране совершенно новый подход к решению любых вопросов, от проблем в области экологии и до политически-экономических вопросов. Главнейший принцип, на котором базируется любое демократическое общество, – это объективность и открытость в принятии любых решений, когда учитывается голос каждого гражданина страны», - считает эколог.

С ним согласен и Александр Щербань, по словам которого, учитывая общую политику энергозамещения и экологизации, которые пропагандируются в Украине весь последний год, идеи «зеленых» о публичном доступе к информации, непосредственном праве граждан принимать решения на референдумах, контролировать проведение экологических экспертиз касательно любого вопроса, так или иначе затрагивающего экосистему страны, постепенно находят сторонников в рядах украинцев. «Для граждан чрезвычайно важной является возможность принимать участие в решение того или иного вопроса как на региональном, так и на государственном уровнях», - считает Щербань.

То есть, украинцы должны получить гарантированное право влиять на результат тех или иных реформ. «Голос гражданина, как это записано в Конституции, должен быть решающим», - подытожил эксперт.

Собственно, именно по такому принципу много лет работает самая успешная Партия зеленых – в Германии. Во внутренней политике они выступают с требованием увеличения роли прямой демократии. Когда путем всенародного референдума и прямой законодательной инициативы населения граждане могут непосредственно участвовать в принятии политических решений. И Украине, которая стремится стать частью европейской семьи, пожалуй, не стоит выдумывать очередной «велосипед». Достаточно воспользоваться успешным опытом европейцев, которые давно признали – экологические вопросы не менее важны, чем экономические или политические. Тем более, что все они взаимосвязаны.

Татьяна Урбанская