Реальный вылов рыбы в Украине на 70% превышает официальные данные – активист

Об этом в комментарии УНИАН сказал общественный активист по охране окружающей среды, член общественного совета при Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины Вячеслав Ходченко.

«Берем официальную статистику вылова по данным Госрыбагентства, добавляем минимум 70%, и мы будем иметь реальную цифру», - сказал Ходченко.

Как отметил Ходченко, реальные показатели включают в себя не только вылов рыбы браконьерами, но и объемы, которые скрываются во время промышленной ловли. Причем он сообщил о фактах незаконного вывоза рыбы из Чернобыльской зоны отчуждения под прикрытием контролирующих органов.

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«Сегодня это очень существенная проблема. Рыба вывозится незаконно, и она не проходит никаких исследований и анализов», - возмутился общественник.

Он считает, что главной проблемой в рыбном хозяйстве является отсутствие надлежащего контроля государства за соблюдением правил лова рыбы в стране.

«У нас сложилась ситуация, когда нет необходимого материально-технического обеспечения соответствующих служб, а также есть пробелы в законодательстве», - сказал Ходченко.

Он рассказал о высоком уровне коррупции местных контролирующих органов на примере Кременчугского водохранилища.

«Там фактически, если серьезные нарушения проявляются на озере, то это, скажем так, с гласного или негласного разрешения соответствующих контролирующих органов... К сожалению, у нас коррупционная составляющая очень важна», - отметил Ходченко.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, вылов рыбы и других водных живых ресурсов в Украине в 2014 году без учета временно оккупированной Россией территории Крыма вырос на 9,3% по сравнению с 2013 годом – до 91,2 тыс. тонн.

В январе-марте этого года выловили 15,8 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 34,7% больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Ранее УНИАН также сообщал, что в Подмосковье изъято 8 тонн краснокнижной рыбы.