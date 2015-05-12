Apple занялась защитой лесов в Китае
Компания Apple озвучила перечень новых инициатив, направленных на защиту окружающей среды в Китае.
По словам вице-президента компании по экологическим инициативам Лизы Джексон, этот проект осуществим так же, как и восстановление энергии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Мы рады работать с лидерами нашей отрасли, которые хотят быть на передовой по сохранению природы Китая», — говорится в заявлении CEO компании Тима Кука.
Руководство компании возобновляет 90% энергии, которую использует Apple, однако на этой отметке корпорация останавливаться, не намерена.
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В первую очередь это касается проекта 40-мегаватной солнечной электростанции в китайской провинции Сычуань, разрабатываемой Apple в партнерстве с Leshan Electric Power Co., Sichuan Development Holding Co., Tianjin Tsinlien Investment Holding Co., Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. и SunPower Corporation.
Компания уже достигла значительных успехов в защите климата и окружающего мира. В этом году 87% всей энергии, которая используется компанией для производственных нужд, получается из возобновляемых источников. Сейчас целью Apple стоит 100% обеспечение себя возобновляемой электроэнергией.