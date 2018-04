Apple занялась защитой лесов в Китае

По словам вице-президента компании по экологическим инициативам Лизы Джексон, этот проект осуществим так же, как и восстановление энергии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Мы рады работать с лидерами нашей отрасли, которые хотят быть на передовой по сохранению природы Китая», — говорится в заявлении CEO компании Тима Кука.

Руководство компании возобновляет 90% энергии, которую использует Apple, однако на этой отметке корпорация останавливаться, не намерена.

В первую очередь это касается проекта 40-мегаватной солнечной электростанции в китайской провинции Сычуань, разрабатываемой Apple в партнерстве с Leshan Electric Power Co., Sichuan Development Holding Co., Tianjin Tsinlien Investment Holding Co., Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. и SunPower Corporation.

Компания уже достигла значительных успехов в защите климата и окружающего мира. В этом году 87% всей энергии, которая используется компанией для производственных нужд, получается из возобновляемых источников. Сейчас целью Apple стоит 100% обеспечение себя возобновляемой электроэнергией.