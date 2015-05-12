Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла в 11 раз - горит почти 700 гектаров

На сегодняшнее утро зарегистрировано 33 очага, причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем местным населением, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

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На тушении очагов задействованы 471 человек – лесная охрана, местные жители, арендаторы. Привлечено 75 пожарных машин, 21 трактор, 3 бульдозера.

За прошедшие сутки силами лесной охраны ликвидировано 12 очагов на общей площади более 530 га.

По состоянию на 12 мая на территории Бурятии сотрудниками Агентства лесного хозяйства и МВД РФ по РБ проведено 1688 рейдов направленных на выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах, выявлено 496 нарушений правил пожарной безопасности. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

К административной ответственности привлечено 154 лица, в том числе 110 граждан, 40 должностных лиц и 4 юридических лица. Сумма наложенных штрафов составила 482 тысячи рублей.