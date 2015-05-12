Сегодня в Украине отмечают День экологического образования

Как пишет на своей странице в Facebook один из лидеров Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец, с целью гармонизации взаимоотношений между живой природой и человеком еще в 1972 году было решено создать международную программу экологического образования.

Читайте такжеИз-за боев на Донбассе разрушены 5 природных заповедников

«По замыслу авторов практическая реализация идеи должна проходить в учебных заведениях всех уровней, начиная с детского сада, и была призвана способствовать скорейшему переосмыслению человечеством стереотипного отношения к окружающей среде. С тем или иным успехом эта программа сейчас работает во многих странах мира», - пишет Задесенец.

Однако, по его словам, в Украине День экологического образования по большей части превращается в пустую формальность.

«Где уж говорить о системной информации в области охраны окружающей среды, если наши школьники об уроке экологи даже не слышали… Накануне поинтересовался у 11-летней дочери товарища будет ли у них сегодня в школе подобный урок и услышал вполне ожидаемый отрицательный ответ. Более того, не раз убеждался в том, что все экологическое сознание наших детей сводится лишь к тому, что плохо выбрасывать на улице обертку от конфет или чипсов», - пишет один из лидеров Ассоциации зеленых Украины.

Задесенец считает, что сегодня человечество из-за бездумного отношения к природе практически встало на грань выживания и нам нужно научится сами бережно относиться к окружающему нас миру.