Россия заинтересовалась Арктикой: выделено почти 4 миллиона долларов на экспедиции

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Из федерального бюджета выделяется субсидия в размере 205 209 тысяч рублей на возобновление национальных экспедиционных исследований в Арктике. Это будет способствовать стабилизации и развитию деятельности России в Мировом океане, в том числе в связи с потребностями растущего природопользования в Арктике и охраны её окружающей среды", — отмечается в справке к документу.

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Россия свернула программу таких станций в 2013 году после эвакуации "Северного полюса-40" из-за аномальных природных процессов в арктической зоне. Станцию заново открыли 19 апреля. Она будет работать в районе географического Северного полюса вблизи ледового лагеря Русского географического общества.