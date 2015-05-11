В ликвидации последствий пожаров в Хакасии участвуют более 4 тысяч человек

В ликвидации последствий пожаров в Республике Хакасия РФ участвуют более 4000 человек и более 1000 единиц техники.

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Согласно обнародованной информации, на стационарном лечении находятся 16 человек, задействовано 7 пунктов временного размещения, в которых находятся 515 человек, в том числе 111 детей. В этих пунктах организовано обеспечение питанием, питьевой водой, медицинской и психологической помощью.

Читайте такжеПожар в Приморье угрожает краснокнижным амурским тиграм и леопардамКак сообщает МЧС, всего расчищено 1279 придворовых территорий в 10 муниципальных образованиях Республики Хакасия. Восстановлено 1397 опор ЛЭП (всего повреждено 2082 опоры), 56,50 км линий электропередач среднего и высокого напряжения. Все линии электропередач 6 и 10 кВ доведены до населенных пунктов и запитаны. Задействовано 33 аварийных бригад.