В Украине издано пособие по созданию заповедных территорий

Об этом сообщает интернет-издание Экологические Новости.

Авторы пособия анализируют существующее законодательство Украины, международные многосторонние соглашения и директивы Европейского Союза в этой сфере. На основе такого анализа, авторы описывают процедуру создания объектов и территорий природно-заповедного фонда. Также пособие содержит рекомендации по выбору участков, перспективных для создания территорий и объектов природно-заповедного фонда во всех регионах Украины, и подготовки ходатайств о создании объектов природно-заповедного фонда.

Читайте такжеОт военных действий пострадало около 30% природно-заповедного фонда ДонбассаПособие рекомендовано к печати секцией «Заповедное дело» Научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Украины, научным советом по проблемам заповедного дела и деятельности заповедников отделения общей биологии НАН Украины и ученым советом Института зоологии имени. И. Шмальгаузена НАН Украины.

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