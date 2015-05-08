В аннексированном Крыму заповедник собираются превратить в карьер

Об этом говорится в письме так называемого "министерства экологии и природных ресурсов РК", обнародованном общественной организацией Гражданский актив Коктебеля, передает Крым Медиа.

Согласно "документу", в 2012 году Государственной службой геологии и недр Украины было выдано специальное разрешение на пользование недрами указанного месторождения сроком на пять лет, а в соответствии с российским законодательством, разрешительные документы, выданные украинскими государственными органами, все еще действуют на территории Крыма.

Вместе с тем в "ведомстве" сообщили, что на сегодняшний день статус и категория Карадагского природного заповедника не приведены в соответствие с федеральным законом Об особо охраняемых природных территориях.

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В частности, согласно распоряжению "Совета министров" от 5 февраля 2015 года №69-р, заповедник не включен в перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым.

В то же время данная территория, как сообщили в "минэкологии", внесена в перечень государственных предприятий и учреждений в области лесного и охотничьего хозяйства и передана в ведение "Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству РК".

"Решение вопроса о статусе природного заповедника находится в компетенции Правительства Российской Федерации и Совета министров РК", - заключили в "министерстве".

При этом ранее, в ноябре прошлого года, "министр экологии и природных ресурсов РК" Геннадий Нараев заверил, что решение о разработке Планерского месторождения андезита у подножия горы Кара-Даг будет принимать общественность.