От леса зависит питание и доходы почти каждого шестого жителя планеты - ООН

Леса могут внести важный вклад в борьбу с голодом во всем мире. Об этом говорится в новом докладе ООН о лесах и продовольственной безопасности. Его публикация приурочена к сессии Форума по лесам, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке, передает Центр Новостей ООН.

Авторы доклада отметили, что сегодня каждый девятый человек в мире все еще страдает от голода. Большинство голодающих живут в странах Африки и Азии. Эксперты предлагают решить эту проблему путем более активного включения в рацион питания продуктов лесного происхождения.

В новом докладе эксперты напомнили, что мясо диких животных, речной рыбы и съедобные лесные насекомые являются прекрасным источником белка и витаминов. Эти и многие другие дары леса могут компенсировать нехватку продовольствия в бедных регионах.

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К тому же леса - это не только источник необходимых пищевых продуктов, но также источник топлива для приготовления пищи. 2,4 миллиарда человек пользуются топливной древесиной для приготовления еды.

«Этот доклад напоминает нам о важной роли лесов в укреплении продовольственной стабильности», - заявил представитель Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Томас Гасс.

Над подготовкой доклада работали боле 60 ученых из разных стран мира. Они пришли к выводу, что от леса зависит питание и доходы почти каждого шестого жителя планеты. Эксперты призвали государства добиваться более эффективного управления лесными ресурсами в интересах местных общин.