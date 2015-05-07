В Британии выращивают мебель из деревьев

Пока ассортимент такой мебели небогатый – только стулья, рамы для зеркал и подвесные светильники, сообщает ТСН.

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