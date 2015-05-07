В Британии выращивают мебель из деревьев
15:11, 07 мая 2015Природные ресурсы
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В землю высаживают молодые деревья, после чего на них одевают специальные формы и подрезают и направляют ветви в нужном направлении, чтобы сформировать нужное изделие.
Пока ассортимент такой мебели небогатый – только стулья, рамы для зеркал и подвесные светильники, сообщает ТСН.
Читайте такжеУченые смогли вырастить трансгенные тополя-гиганты, которые можно использовать как биотопливоЦена одного такого стула достигает 2,5 тысяч фунтов стерлингов (около 80 000 гривень).
Британец выращивает мебель для дома
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