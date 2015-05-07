Жители Ривне обнаружили в луже возле супермаркета дикого бобра (фото, видео)

В жилом районе Ривне обнаружили дикого бобра.

Как сообщил УНИАН директор Ривненского зоопарка Олег Павлюк, утром 7 мая животное обнаружили сотрудники супермаркета «Сильпо» на улице Киевской. Бобер купался в луже недалеко от торгового заведения. Сотрудники супермаркета обратились к спасателям, а те, в свою очередь, к специалистам зоопарка.

«Вся операция по отлову животного заняла не более 15 минут. Вреда здоровью бобра это не нанесло. После того, как он адаптировался, мы отвезли его в Гощанский район и выпустили в реку Горынь», - рассказал Павлюк.

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Каким образом животное попало в город – специалисты зоопарка не берутся объяснить. Два года назад, в Ривне видели лося. А случай, когда в данном областном центре заблудился бобер, по мнению специалистов, фиксируется впервые.