Уровень воды в Байкале начал расти

"По прогнозным данным Росгидромета, минимальный уровень воды в Байкале должен был регистрироваться в апреле. Так и произошло. В мае уровень начал расти", - цитирует ТАСС представителя министерства природных ресурсов Бурятии.

Рекордный минимум был достигнут 16 апреля: уровень опустился до 455,87 метра - это на 13 сантиметров ниже предельно допустимой нормы. На такой отметке Байкал продержался до первых чисел мая.

По словам и.о. директора Байкальского института природопользования СО РАН Ендона Гармаева, происходящее в настоящее время с водоемом - норма. "В этом вопросе все зависит от среднесуточной температуры воздуха. Нынче у нас ранняя весна. То, что сегодня Байкал пошел в рост, это абсолютно закономерно и в рамках многолетней нормы. Ничего экстраординарного в этом нет", - рассказал он.

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Сказать точно о том, когда уровень Байкала восстановится полностью и будет фиксироваться в пределах привычных 456-457 метров по Тихоокеанской системе высот, ученый не смог. Он отметил, что "такой процесс спрогнозировать сложно".

"Запасы снега на водосборе в этот сезон были невелики. Из-за малого запаса снежного покрова половодье в этом году невысокое. Как будет заполняться Байкал, зависит от выпадения атмосферных осадков уже в виде дождя", - добавил Гармаев.

Также он отметил, что пока нет информации о том, будут ли точно проводиться какие-то исследования последствий снижения уровня Байкала, изучения состояния прибрежной флоры и фауны. "Мы подготовили техническое задание и направили его на согласование в Минприроды. Теперь ждем ответа", - сказал он.

Снижение уровня воды в Байкале началось осенью прошлого года. Впервые за 60 лет отметка упала до критической. Маловодье, по оценкам экспертов, вызвано, в частности, недостаточным количеством осадков. В результате из-за проблем, возникших в работе водозаборов в нижнем бьефе Иркутского гидроузла - в городах Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, 4 февраля правительство РФ разрешило опустить уровень воды в Байкале ниже ранее установленной предельной отметки в 456 метров.

В настоящее время в Бурятии и Иркутской области в связи с маловодьем на Байкале продолжает действовать режим "повышенной готовности".

Ранее УНИАН сообщал, что уровень воды в Байкале не падает уже полмесяца.