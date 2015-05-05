Ученый нашел способ определять залежи алмазов с помощью редкого растения

Об открытии со ссылкой на журнал Economic Geology сообщает Lenta.ru.

Кимберлитовые трубки — это вертикальные геологические тела, образовавшиеся при прорыве газов сквозь землю, своего рода древние вулканы с разрушившейся подземной частью. До 90 процентов алмазов земной коры находится в кимберлитовых трубках. Жители Западной Африки просеивают речные отложения в поисках редких алмазов, попавших на поверхность, но систематический поиск кимберлитовых трубок в джунглях пока был невозможен.

Стивен Хэггерти, занимавшийся геологоразведкой в Либерии с 1970-х годов, искал указывающие на кимберлит минералы, извлекая образцы почвы стержнями из гофрированой стали. В 2013 году ученый нашел кимберлитовую трубку длиной 500 и шириной 50 метров, которая уже дала четыре алмаза.

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Хэггерти обратил внимание на своеобразное растение, присутствующее в почве только над трубкой. Его расположенные в воздухе ходульные корни напоминают мангровые растения, а длинные листья используются местными жителями в качестве кровельного материала. Хэггерти списался с ботаниками из Великобритании и США, которые определили растение как пандан канделябровый — представителя малоизученного семейства, которое встречается от Камеруна до Сенегала.

Вероятно, растение приспособилось к кимберлитовым почвам, богатым магнием, калием и фосфором — естественными удобрениями.