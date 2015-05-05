Ученый нашел способ определять залежи алмазов с помощью редкого растения
Американский геолог обнаружил растение, точно указывающее на наличие кимберлитовых трубок под почвой непроходимых джунглей Западной Африки.
Об открытии со ссылкой на журнал Economic Geology сообщает Lenta.ru.
Кимберлитовые трубки — это вертикальные геологические тела, образовавшиеся при прорыве газов сквозь землю, своего рода древние вулканы с разрушившейся подземной частью. До 90 процентов алмазов земной коры находится в кимберлитовых трубках. Жители Западной Африки просеивают речные отложения в поисках редких алмазов, попавших на поверхность, но систематический поиск кимберлитовых трубок в джунглях пока был невозможен.
Стивен Хэггерти, занимавшийся геологоразведкой в Либерии с 1970-х годов, искал указывающие на кимберлит минералы, извлекая образцы почвы стержнями из гофрированой стали. В 2013 году ученый нашел кимберлитовую трубку длиной 500 и шириной 50 метров, которая уже дала четыре алмаза.
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Хэггерти обратил внимание на своеобразное растение, присутствующее в почве только над трубкой. Его расположенные в воздухе ходульные корни напоминают мангровые растения, а длинные листья используются местными жителями в качестве кровельного материала. Хэггерти списался с ботаниками из Великобритании и США, которые определили растение как пандан канделябровый — представителя малоизученного семейства, которое встречается от Камеруна до Сенегала.
Вероятно, растение приспособилось к кимберлитовым почвам, богатым магнием, калием и фосфором — естественными удобрениями.