После землетрясения некоторые улицы столицы Непала поднялись на 120 сантиметров

Об этом свидетельствуют опубликованные данные исследования, проведенного при помощи космического радара японским национальным Управлением географической информации, передает ТАСС.

Оказалось, что на территории пострадавших от стихийных бедствий районов площадью 160 на 120 км почва в среднем поднялась более чем на 10 см. На некоторых улицах Катманду она вздыбилась на 120 см.

Эксперты управления отметили, что наибольшее повышение уровня почвы произошло в местах, где зафиксированы самые мощные разрушения. Японские специалисты намерены продолжать анализировать полученные данные, чтобы лучше понять потенциальные последствия крупных землетрясений.

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25 апреля на западе Непала в 84 км от Катманду произошли подземные толчки магнитудой 7,8. Согласно последним данным, число погибших превысило 7 тыс. человек, более 14,2 тыс. пострадавших получили ранения и травмы различной степени тяжести. Как сообщило министерство обороны Непала, всего было разрушено 140 тыс. жилых домов, примерно такому же количеству зданий был нанесен урон.