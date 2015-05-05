В России до сих пор горит 65 тысяч гектаров леса

Площадь возгораний сейчас составляет около 65 тысяч гектаров. Лес горит в Забайкальском крае, Бурятии, Томской области, а также в Туве и Республике Алтай, сообщает Русская служба ВВС.

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Основными причинами пожаров власти считают неосторожное обращение с огнем местных жителей.

Всего с начала пожароопасного сезона в этом году в Сибири было зарегистрировано 1717 лесных пожаров на площади 658,7 тысяч гектаров.