В России до сих пор горит 65 тысяч гектаров леса

10:12, 05 мая 2015
Природные ресурсы
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Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась почти в три раза за выходные и праздничные дни, сообщили в департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу.

foto.chita.ru

Площадь возгораний сейчас составляет около 65 тысяч гектаров. Лес горит в Забайкальском крае, Бурятии, Томской области, а также в Туве и Республике Алтай, сообщает Русская служба ВВС.

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Основными причинами пожаров власти считают неосторожное обращение с огнем местных жителей.

Всего с начала пожароопасного сезона в этом году в Сибири было зарегистрировано 1717 лесных пожаров на площади 658,7 тысяч гектаров.

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