Вызванная землетрясением в Непале лавина повредила туристические маршруты на Эверест

В этом туристическом сезоне подняться на Эверест будет практически невозможно, рассказали Би-би-си в Комитете по контролю за загрязнением окружающей среды "Сагарматха" (SPCC), утверждающем проекты экспедиций на гору, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителей организации, маршруты сильно повреждены лавиной, вызванной недавним землетрясением. По оценкам экспертов, на их восстановление уйдет много времени.

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Уже две из 42 зарегистрированных групп отменили восхождение.

25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9. В результате погибли более 7000 человек, в том числе 18 альпинистов на Эвересте.