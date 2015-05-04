Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Новой Зеландии
11:12, 04 мая 2015Природные ресурсы
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Местные жители заявили о разбитых окнах, однако сильных разрушений не было.
Эпицентр толчков пришелся на район в 30 километрах к северо-западу от города Уанака / google.com
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове Южный Новой Зеландии, сообщили в Геологической службе США, передает Русская служба Би-Би-Си.
Эпицентр толчков пришелся на район в 30 километрах к северо-западу от города Уанака. Очаг залегал на глубине 5 км.
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В полиции Новой Зеландии сообщили, что местные жители заявляли о разбитых окнах, однако сильных разрушений не было, передает Ассошиэйтед пресс.
Город Уанака популярен у туристов, которые отправляются туда для лыжного отдыха зимой и пеших прогулок летом.
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