16 дней в водах Антарктиды: кинорежиссер показал холодный материк с высоты птичьего полета

Стокгольмский режиссер Калле Юнг (Kalle Ljung) вместе с 73-летним отцом в конце 2014 года отправился в плавание к побережью Антарктиды.

Во время путешествия, которое началось в порту Ушуайя в Аргентине и прошло через Мельхиоровые острова южнее пролива Дрейка, Юнг снимал пейзажи с помощью дрона с закрепленной на нем видеокамерой, передает Медуза.

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Всего экспедиция провела 16 дней в антарктических водах.

Съемки с путешествия Юнг смонтировал в восьмиминутный ролик. Смотреть его стоит в высоком качестве и со звуком.