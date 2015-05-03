16 дней в водах Антарктиды: кинорежиссер показал холодный материк с высоты птичьего полета
16:54, 03 мая 2015Природные ресурсы
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Съемки с путешествия смонтировали в восьмиминутный ролик.
Кинорежиссер показал Антарктиду с высоты птичьего полета / Kalle Ljung
Стокгольмский режиссер Калле Юнг (Kalle Ljung) вместе с 73-летним отцом в конце 2014 года отправился в плавание к побережью Антарктиды.
Во время путешествия, которое началось в порту Ушуайя в Аргентине и прошло через Мельхиоровые острова южнее пролива Дрейка, Юнг снимал пейзажи с помощью дрона с закрепленной на нем видеокамерой, передает Медуза.
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Всего экспедиция провела 16 дней в антарктических водах.
Съемки с путешествия Юнг смонтировал в восьмиминутный ролик. Смотреть его стоит в высоком качестве и со звуком.
Antarctica from Kalle Ljung on Vimeo.
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