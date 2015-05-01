В Сумской области расследуют загрязнение окружающей среды неизвестным веществом

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, с целью установлен степени опасности этого вещества для людей и окружающей среды, а также виновников этого события, сегодня открыто производство по признакам ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению, в милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из микрорайонов, на отрезке дороги длиной почти 5 километров, рассыпан неизвестный химикат с резким запахом. На место выехали следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС, которые установили, что данное химическое вещество высыпалась из автомобиля, когда его вывозили за пределы предприятия. Работники санэпидемстанции и спасатели взяли пробы почвы и воздуха, а также провели мероприятия по нейтрализации вредного воздействия данного вещества на среду.

Читайте такжеЗа загрязнение воздуха с предприятия суд решил взыскать штраф«Данное событие вызвало значительный общественный резонанс. Поэтому руководство областного управления и городского отдела милиции взяло этот вопрос на личный контроль. На месте происшествия выставлены милицейские посты, а работники ГАИ рекомендуют водителям направить свой маршрут в объезд указанного участка автодороги. На экспертизу направлены взяты пробы вещества, почвы и воздуха. По результатам экспертного исследования будет установлена степень опасности этого вещества для людей и окружающей среды», – заявила и.о. начальника Шосткинского горотдела милиции Татьяна Скрипка.