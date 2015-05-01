Очагов открытого огня в Чернобыльской зоне нет, радиация - в пределах нормы - ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в пределах контролируемого периметра осуществляется проливание и наблюдение трех отдельных очагов тления лесной подстилки.

В сообщении напоминается, что 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник лесной пожар.

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В 10.30 29 апреля пожар был локализован.

В районе пожара развернут передвижной пункт управления, который осуществляет общую координацию мер по ликвидации лесного пожара.

Радиационный фон в районе пожара в пределах нормы и составляет в среднем 21 мкР/час. Повышение радиационного фона в результате пожара на прилегающих территориях не зафиксировано.