Вопреки протестам экологов, Shell направила 25 кораблей на освоения Арктики

"Мы в пути. Некоторые разрешения получили в последний момент", - заявил коммерческий директор корпорации Саймон Хенри. Ранее нефтяники обратились к властям США за разрешением на бурение на шельфе, сообщает Русская служба ВВС.

По плану Shell, экспедиция должна занять два года и исследовать месторождения у берегов Аляски.

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Экологи убеждены, что возможные утечки нефти в результате работ компании могут нанести непоправимый урон арктической экологии.

В феврале 2013 года Shell приняла решение остановить разведку на шельфе у Аляски: менеджмент компании тогда заявлял, что пауза позволит проверить подготовку людей и оборудования к этой работе.