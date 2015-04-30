Эксперты советуют властям усилить пожарную безопасность в Чернобыльской зоне

Об этом на пресс-конференции сказал заведующий отделом радиационной и общей безопасности Института ядерных исследований НАНУ Сергей Азаров.

«В течение 30 лет леса в зоне горят регулярно, просто не в таком масштабе. В принципе, их необходимо предупреждать, а не ликвидировать или локализовать. Ошибка (руководства зоны отчуждения и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – УНИАН) была в том, что не была проведена профилактика лесных пожаров, не были организованы мероприятия по предупреждению пожаров», - сказал Азаров.

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По его мнению, одним из факторов возникновения пожара в Чернобыльской зоне стала слабая согласованность действий новоназначенного руководства зоны отчуждения и ГСЧС.

При этом председатель комиссии по ядерной безопасности украинской экологической ассоциации «Зеленый мир» Владимир Усатенко сообщил, что ранее в зоне отчуждения были сформированы большие пожарные бригады, которые занимались исключительно тушением лесных пожаров, но сейчас такие задачи выполняются на недостаточном уровне.

«В свое время там строились пожарные водоемы, площадки разворота у водоемов, где пожарные машины могли набрать воды, а в лесных массивах делались специальные просеки, чтобы можно было подъехать и за определенное время ликвидировать возгорание... Кроме того, вертолеты всегда патрулировали зону отчуждения», - рассказал Усатенко.

В то же время Азаров сообщил, что в Чернобыльской зоне ежегодно в среднем бывает от 8 до 10 лесных пожаров. При этом он подчеркнул, что период полураспада цезия и стронция – самых дозообразующих радионуклидов - составляет 30 лет, что говорит об отсутствии высокой угрозы для населения, которая была наибольшей в 1986 году.

«Для Киева мы каждый день меряем фоны и сейчас он в пределах нормы», - отметил эксперт.

Вместе с тем он выразил мнение, что ликвидаторов пожара в зоне отчуждения необходимо обеспечить хотя бы минимальными средствами защиты и провести для них специальные инструктажи, поскольку опасные радионуклиды в большей мере освобождаются и поднимаются в воздух непосредственно при горении лесов.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник лесной пожар. 29 апреля в 10.30 пожар был локализован.

30 апреля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что повышения радиационного фона из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и Киевской области не зафиксировано.

Также в ГСЧС сообщили, что в настоящее время по результатам воздушной разведки открытых очагов возгораний не обнаружено, распространения огня нет.