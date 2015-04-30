Уровень воды в Байкале не падает уже полмесяца

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Уровень воды в Байкале остается стабильным с середины апреля: по-прежнему держится на отметке 455,87 метра", — сказал собеседник агентства.

В конце XX века Байкал вступил в длительный период маловодья, который может продлиться до 22-24 лет, то есть еще 3-4 года. Это означает, что за этот период ежегодный приток воды в озеро в среднем "недобирает" 10-15% от среднемноголетней величины, рассчитанной по 110-летнему периоду предшествовавших наблюдений.

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Столь продолжительного периода маловодья за предыдущие 100 лет не наблюдалось: имели место три маловодья продолжительностью 6-9 лет каждое.

По данным МЧС РФ, приток воды в озеро летом и осенью 2014 года из-за маловодья составил лишь 67% от нормы. Правительство РФ ввело режим повышенной готовности в Иркутской области и Бурятии в связи с чрезвычайно низким уровнем воды в Байкале.