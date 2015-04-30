Уровень воды в Байкале не падает уже полмесяца

15:01, 30 апреля 2015
Природные ресурсы
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В озере Байкал уровень воды вот уже более 15 дней держится на отметке 455,87 метра, что на 13 сантиметров ниже критического уровня.

Flickr User karawho

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Уровень воды в Байкале остается стабильным с середины апреля: по-прежнему держится на отметке 455,87 метра", — сказал собеседник агентства.

В конце XX века Байкал вступил в длительный период маловодья, который может продлиться до 22-24 лет, то есть еще 3-4 года. Это означает, что за этот период ежегодный приток воды в озеро в среднем "недобирает" 10-15% от среднемноголетней величины, рассчитанной по 110-летнему периоду предшествовавших наблюдений.

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Столь продолжительного периода маловодья за предыдущие 100 лет не наблюдалось: имели место три маловодья продолжительностью 6-9 лет каждое.

По данным МЧС РФ, приток воды в озеро летом и осенью 2014 года из-за маловодья составил лишь 67% от нормы. Правительство РФ ввело режим повышенной готовности в Иркутской области и Бурятии в связи с чрезвычайно низким уровнем воды в Байкале.

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