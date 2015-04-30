В Чернобыльской зоне остались только отдельные очаги возгораний лесной подстилки на площади 70 гектаров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 6 час. 30 апреля распространения огня отсутствует, в пределах контролируемого периметра продолжается тушение отдельных очагов возгораний лесной подстилки на общей площади около 70 га», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭколог о пожаре в Чернобыльской зоне: Ветер дует от Киева, радиация городу не грозитВ районе пожара развернут передвижной пункт управления, организована работа штаба пожаротушения, который осуществляет общую координацию мероприятий по ликвидации лесного пожара, добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник лесной пожар. 29 апреля в 10.30 пожар локализован.