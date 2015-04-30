За сутки площадь пожаров в Забайкалье достигла почти 200 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла на 6 тыс. га - до 195 тысяч гектаров. Это максимальный показатель с начала пожароопасного периода, передает ТАСС.

"По данным на 09:30 местного времени, в Забайкалье действуют 64 лесных пожара на общей площади 195 тыс. га. 13 из них локализованы", - сообщила в четверг Гослесслужба региона.

Пожары действуют в 16 районах Забайкалья. Больше всего возгораний зарегистрировано в Читинском районе. С огнем борются 1,9 тыс. человек.

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В ведомстве добавили, что в предстоящие выходные и праздничные дни в регионе значительно увеличится число патрульных групп, которые займутся охраной лесов и прилегающих к ним территорий.

В Забайкалье леса горят с 19 марта. Шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 жилых дома в 18 населенных пунктах края.

На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.