В России за почти 7 миллионов долларов хотят расчистить уникальное озеро в Горном Алтае

Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Чтобы «вернуть озеро к жизни», потребуется около 350 миллионов рублей (6,8 миллионов долларов).

Регион надеется получить средства на расчистку озера Манжерок по федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма. Скорее всего, финансирование будет получено в нынешнем году.

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Напомним, ранее сообщалось, что сразу 400 дайверов со всего мира проведут в Египте самую крупную операцию по очистке морского дна с целью попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Как было объявлено в понедельник в Каире, акция запланирована на 4-6 июня в Хургаде на Красном море