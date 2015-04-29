На Львовщине обнаружили несанкционированный скотомогильник площадью почти 5 тысяч квадратных метров

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, было осуществлено исследование места происшествия представителями департамента экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации, государственной экологической инспекции во Львовской области, руководством Сокальского РГА, представителями Сокальского райотдела милиции и районной прокуратуры.

Специалисты государственной экологической инспекции во Львовской области исследуют пробы воды и почвы, отобранные на месте обнаруженного скотомогильника в Сокальском районе Львовщины.

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По результатам анализа воды в месте захоронения останков животных, зафиксировано превышение предельно допустимых норм концентраций ряда вредных соединений. В частности, аммония – более чем в 13 раз, фосфатов – в 10, поверхностно-активных веществ – почти в 8 раз. Также специалисты инспекции обнаружили и превышение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как рассказал начальник государственной экологической инспекции во Львовской области Роман Дасюк, это лишь первые результаты лабораторных исследований.

"Проверка продлится 10 дней, по завершении которой мы получим комплексный анализ почвы и воды", - пояснил он.

По расчетам специалистов, общая площадь несанкционированного скотомогильника составляет 4 900 кв. м, из которых 425 кв. м – территория предприятий, расположенных рядом.

В рамках уголовного производства начато внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства ООО "Евро-Коммерс" и ООО "Галичпродукт", которые в пределах Бендюзкого лесничества разрабатывают и перерабатывают мясо домашних животных.

Ранее УНИАН сообщал, что в аннеексированном Крыму обнаружили более трех сотен свалок.