BBC: Вблизи Чернобыля горит 270 гектаров леса

В Киевской области горят примерно 270 га леса вблизи Чернобыля.

Об этом ВВС Украина сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Горит в том числе лес на территории зоны отчуждения - это населенные пункты Иванков и Чернобыль.

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Пожар тушат 182 спасателя, 32 единицы техники, вертолет Ми-8 с водосливным устройством, "Еврокоптер" и два пожарных самолета АН-32.

В 15 час. 05 мин. очаг пожара начали поливать водой, тушение продолжается.

На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа во главе с первым заместителем ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Александром Ткаченко.