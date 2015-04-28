BBC: Вблизи Чернобыля горит 270 гектаров леса
17:43, 28 апреля 2015Природные ресурсы
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В 15 час. 05 мин. очаг пожара начали поливать водой, тушение продолжается.
Иллюстративная фотография / ridus.ru
В Киевской области горят примерно 270 га леса вблизи Чернобыля.
Об этом ВВС Украина сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Горит в том числе лес на территории зоны отчуждения - это населенные пункты Иванков и Чернобыль.
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Пожар тушат 182 спасателя, 32 единицы техники, вертолет Ми-8 с водосливным устройством, "Еврокоптер" и два пожарных самолета АН-32.
В 15 час. 05 мин. очаг пожара начали поливать водой, тушение продолжается.
На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа во главе с первым заместителем ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Александром Ткаченко.
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