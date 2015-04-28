На Луганщине задержали цистерны с метанолом, разгерметизация может привести к экологической катастрофе

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль сегодня, 28 апреля, обратился в Государственную фискальную службу Украины с просьбой безотлагательно принять меры для вывоза задержанных в Северодонецке 5-ти цистерн с метанолом неизвестного происхождения.

Как говорится в сообщении пресс-службы Москаля, сегодня сотрудники таможенной службы по оперативной информации правоохранительных органов области задержали 5 цистерн с метанолом (каждая емкостью по 20 тонн) неизвестного происхождения.

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"Цистерны, доставленные на таможенный склад в Северодонецке, под действием прямых солнечных лучей начали протекать, а учитывая тот факт, что метанол является ядовитым и легковоспламеняющимся веществом, разгерметизация цистерн может привести в микрорайоне в частности и городе в целом экологическую катастрофу. По состоянию на 15.20, спасатели поливают цистерны водой из брандспойтов, стараясь не допустить их возгорания. Дальнейшую судьбу задержанного метанола должна решить таможенная служба, региональные представители которой не осуществляют никаких мер реагирования, ссылаясь на то, что решение должно быть принято в Киеве руководством Фискальной службы Украины завтра", - говорится в сообщении.

В связи с этим Москаль направил срочную телеграмму в ГФС с требованием безотлагательно принять меры для вывоза цистерн за пределы жилого массива Северодонецка.