На территории РФ продолжают действовать 117 лесных пожаров

По данным на утро 28 апреля на территории России продолжает действовать 117 лесных пожаров на площади более 181 тыс. га, что сопоставимо с данными вчерашнего дня — 119 пожаров на территории 180 тыс. гектаров. Всего за прошедшие сутки огнем было пройдено 37 195 га, в том числе 24 138 га покрытой лесом площади, сообщает Росбалт со ссылкой на Минприроды.

На землях лесного фонда до настоящего времени не ликвидировано 57 пожаров на площади 169 236 га в Забайкальском крае, 28 – на площади 5 542 га в Республике Бурятия, 9 – на площади 1 371 га в Приморском крае, пять – на площади 781 га в Республике Тыва. Три пожара на площади 219 га действует в Амурской области, пять на площади 116 га – в Иркутской области, один – на площади 15 га в Республике Алтай, три – на площади менее 1 га в Челябинской области.

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Введен режим ЧС в пяти субъектах Российской Федерации: на всей территории Хакасии, Тывы, Забайкальского края, Амурской области, а также в 19 районах Республики Бурятия. Особый противопожарный режим действует в 24 субъектах Российской Федерации.

Как отмечает ведомство, за прошедшие сутки на территории страны было ликвидировано 107 лесных пожаров на площади более 36 тыс. гектаров. В тушении было задействовано около 5 тыс. человек, 746 единиц техники и 26 воздушных судов.