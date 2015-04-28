В Полтаве прошел экологический фестиваль «ЧистоFest Сады!»

Гости фестиваля имели возможность посетить фотозоны с профессиональными фотографами, которые делали фото в этно-хиппи стиле, а также экоярмарок оригинальных и эксклюзивных изделий, которые изготовлены из экологически чистых продуктов, мастер-классы под названием «Новая жизнь старых вещей», и площадка Street Workout, пишет местное издание Вече.

Организаторы подготовили большую программу по энергоэффективности и энергосбережению. Были представлены информационные стенды, солнечные панели, самодельные коллекторы, велогенератор и другие интересности. Готовили кофе и чай от энергии солнца.

Читайте такжеЭкономические интересы не должны вредить окружающей средеСостоялись также мастер-классы лепки из глины, просмотры фильмов, выступления одесских бардов – семьи Геращенко и полтавской певицы Натальи Тихоновой. Особое внимание на фестивале уделили здоровому органическому питанию и экологическому воспитанию детей. Работала вегетарианская кухня.

Также участники фестиваля высадили полсотни саженцев бирючины в городском Дендропарке.