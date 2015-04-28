Площадь пожаров на Дальнем Востоке в России выросла за сутки до 4226 гектаров

Всего в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу сообщили о 45 возгораниях за прошедший день, из них 31 удалось ликвидировать, передает Русская служба Би-би-си.

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Сильные пожары не прекращаются и в Забайкальском крае: в настоящее время в регионе активны 56 лесных пожаров на общей площади 169 тысяч гектаров.

По мнению экспертов, основными причинами крупных лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем и практика выжигания сухой травы.

Ранее УНИАН сообщал, что за выходные площадь лесных пожаров в России увеличилась до 172 тысяч гектаров.