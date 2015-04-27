В Бортничах горит камыш, площадь пожара составляет уже 15 гектаров (фото)

В столичном микрорайоне Бортничи горит сухостой, площадь пожара составляет уже 15 гектаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, информация о возгорании сухостоя в Бортничах поступила в 13.24.

«На место сразу отправились спасатели Дарницкого района. По прибытии выяснилось, что площадь горения сухого камыша около 10 га и существует угроза распространения огня на лесопарковую зону и жилой сектор», - говорится в сообщении.

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На месте работают 4 пожарных автомобиля и около 20 человек личного состава ГСЧС, а также ближайший дорожно-эксплуатационный участок и представители лесного хозяйства.

По состоянию на 16.33 в дежурную часть была передана информация о локализации пожара на площади 15 га.

«Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать распространения огня на жилой сектор», - подчеркнули в ГСЧС.