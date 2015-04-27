В Туве за сутки площадь лесных пожаров выросла на 300 гектаров
Леса горят в трех районах республики, площадь природных пожаров за сутки увеличилась с 683 до 981 гектара.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по лесу республики.
"Распространению огня способствует необычно жаркая для апреля погода, - сказали в комитете. - Один из шести крупных пожаров на площади 557 га лесоспасателям удалось потушить. Оставшиеся пять признаны крупными и действующими. Два из них на общей площади 550 га локализованы".
Напомним, 21 апреля в Туве был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального уровня. Всего с начала пожароопасного сезона в Туве зарегистрировано 30 лесных пожаров на общей площади 4 тыс. 505 га.
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На Забайкалье леса горят с 19 марта. Шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил 204 жилых дома в 18 населенных пунктах края. Пострадали 813 человек, четверо погибли.