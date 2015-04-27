В Забайкалье ежедневно возникает до 25 новых пожаров

Каждый день в Забайкалье возникает до 25 новых очагов возгорания, большинство из которых - по вине человека. Об этом сообщили на внеочередном заседании региональной комиссии по ЧС в Чите, передает ТАСС.

"Несмотря на все принимаемые меры, ситуация не улучшается, - сказал губернатор Константин Ильковский. - Главная задача - не допустить перехода пожаров на населенные пункты".

По данным синоптиков, во вторник в большинстве районов Забайкалья установится высокий, четвертый уровень горимости леса, сохранится жаркая погода с дневными температурами до 22-27 градусов. "29-30 апреля есть вероятность осадков - дождя и мокрого снега - на большей части края. Более интенсивные осадки пройдут 1-3 мая. Благодаря погоде и принимаемым мерам, ожидается улучшение ситуации", - заявил представитель Читинского гидрометцентра.

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Но, по словам руководителя краевого департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Федора Кургузкина, "майские праздники однозначно будут способствовать обострению ситуации". По мнению специалистов, риск пожаров в праздничные дни связан не только с желанием людей отдохнуть на природе, но и с возможным ростом числа сельскохозяйственных палов.

Обсуждая меры по защите поселений от огня, Ильковский заявил, что каждый отказ арендаторов и почвообрабатывающих предприятий, с которыми заключены договоры, от участия в тушении пожаров "должен разбираться и наказываться".

Кургузкин добавил, что с начала пожароопасного периода из-за пожаров в Забайкалье возбуждено 32 уголовных дела, установлены три виновника.

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По данным Гослесслужбы края, на 17:00 по местному времени (12:00 мск) в Забайкалье действуют 69 лесных пожаров на общей площади 192 тысячи гектаров. Всего за девять часов площадь, пройденная огнем, увеличилась на 20 тысяч гектаров. С огнем борются свыше 1,5 тысячи человек, включая 509 парашютиста-десантника. Задействовано около 300 единиц техники, включая авиацию Минобороны и МЧС России.

В Забайкалье леса горят с 19 марта. Шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 жилых домов в 18 населенных пунктах края.