За выходные площадь лесных пожаров в России увеличилась до 172 тысяч гектаров

На Забайкалье площадь лесных пожаров за сутки выросла на 30 тыс. га - со 142 до 172 тыс., сообщила Гослесслужба региона, передает ТАСС.

Угрозы населенным пунктам нет.

Глава МЧС потребовал до 9 мая завершить выплаты пострадавшим от пожаров в Сибири.

"По данным на 08:00 местного времени, в Забайкалье действуют 60 лесных пожаров на общей площади 172 тыс. га. 19 из них локализованы на площади 8,3 тыс. га. С огнем борются 1,5 тыс. человек, включая 481 парашютиста- десантника. Задействовано 270 единиц техники", - уточнили в ведомстве.

Читайте такжеВ Бурятии удалось потушить почти все лесные пожары

Пожары действуют в 14 районах Забайкалья. Больше всего возгораний зарегистрировано в Читинском районе - 16 пожаров.

В Единой дежурно-диспетчерской службе региона отметили, что огонь зафиксирован в 5 км от шести населенных пунктов четырех районов края, но угрозы этим населенным пунктам нет.

На Забайкалье леса горят с 19 марта. Шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил 204 жилых дома в 18 населенных пунктах края. Пострадали 813 человек, четверо погибли.

Ранее сообщалось, что, по информации Рослесхоза, практически все лесные пожары в Забайкальском крае возникли по вине человека. На всей территории региона действует режим ЧС.

Напомним, 24 апреля УНИАН сообщал, что площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась до 142 тысяч гектаров.